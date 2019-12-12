Beş ay üst üste cari fazla

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısının ardından ekonomideki dengelenme sürecinde sergilediği performansla, olumsuz değerlendirmeler yapan yabancı kuruluşları geri adım atmak zorunda bırakan Türkiye, en uzun süreli cari fazla verme rekorunu da kırdı. Son çeyrekte yüzde 4-5 aralığında olması beklenen büyümeye rağmen, cari fazla verilerek ekonomide değişim ve dönüşüm yolunda atılan adımların da meyveleri toplanmaya başladı.Ödemeler dengesi ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verdi. Geçen yıl mayıs ayında 58 milyar dolara yaklaşan 12 aylık cari açık, ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve yeni uygulamalarla düşüş trendine girdi.Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı ekimde 4 milyar 336 milyon dolarla üst üste beş aydır fazla veriyor. Ekim 2018'de yıllıklandırılmış cari açık 38.9 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Cari fazla aylık bazda da üst üste dört aydır pozitif tarafta olmayı sürdürdü. Analistler, kalan 2 ayda da cari fazla verileceğini, böylece cari işlemler hesabının 2019'u 1.5-2 milyar dolar fazla ile tamamlayacağını belirtti. Başta kredi derecelendirme kuruluşları olmak üzere yabancı finans kurumlarının Türkiye'nin yumuşak karnı olarak gördüğü cari açık problemi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde atılan adımlarla bir ezberin de bozulmasını sağladı. "Türkiye büyürken, rekor cari açık verir" denklemini değiştirmek için yerli üretimi destekleyen İVME benzeri finansman paketleri, Türkiye Varlık Fonu'nun 10 milyar dolar yatırımla Ceyhan'daki petrokimya bölgesinde yeni bir rafineri kurma kararı alması gibi adımlar, ekonomide değişim ve dönüşümü sağlayacak. Yeni Ekonomi Programı'na göre, hükümetin cari denge/GSYH tahmini 2019 için yüzde 0.1 seviyesinde bulunuyor.