Faizde iyileşme inşaata olumlu yansıyacak

BUGÜN NELER OLDU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, faizlerdeki yükselmenin bütün sektörlerle birlikte gayrimenkulde de yansımalarını geçen yıl negatif olarak gördüklerini belirterek, "Faizlerdeki hızlı iyileşme ile sektör üzerinde çok daha olumlu kalıcı etkilerin olacağına inananlardan biriyim" dedi. Alkaş tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ve gayrimenkul fuarı MIPIM'in stratejik ortaklığıyla üçüncüsü düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda konuşan Olpak, dünyanın sürekli değiştiğini ve gayrimenkul sektöründeki değerlemelerin bile dijital dünyanın sağladığı altyapıyla farklılaştığını belirtti. Nail Olpak, Almanya'dan Katar'a, İran'dan Japonya'ya, Türkiye'nin ticaret yaptığı ülkelerin hemen hemen hepsinde aktif olduklarını vurgulayarak, "Bu güçlü organizasyonun bir de karşı ayağı var. Tek taraflı değiliz. İş konseylerimizin bir Türkiye ayağı var" dedi.Dış ekonomik ilişkiler olarak bakıldığında, 2003'ten bu yana yaklaşık 51 milyar dolarlık dış kaynağın Türkiye'ye getirilmiş olmasını önemsediklerini dile getiren Olpak, "Amacımız, sizleri iş konseylerimizin yapılarından daha fazla faydalanmaya davet etmek. Dış ekonomik ilişkileri, ticari diplomasi kavramıyla birlikte ekonomik aktivitelerin tümü olarak görüyoruz" dedi.