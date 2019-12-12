İstanbul Havalimanı’nda ‘Süper Cuma’nın lideri Türkler oldu

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'SÜPERCuma' alışveriş haftası, İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türkiye'nin en büyük duty free alanı Unifree'de de hareketli geçti. Toplam 179 bin 774 kişinin 12.5 milyon euroyu aşan alışverişinde, en fazla alışverişi ise Türkler yaptı. Unifree Duty Free'de parfüm, çikolata, içecek gibi farklı kategorilerdeki 300 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapıldı. Pek çok ürünün satışında yüzde 70'lere varan artışlar yaşandı. En fazla içecek ve şekerleme ürünlerinde satış artışı yaşanırken bunu sırasıyla parfüm ve kozmetik, lokum gibi gıda ve hediyelik ürünler ile elektronik ve oyuncak ürünleri takip etti.Unifree CEO'su Ali Şenher, "Türkler 'Süper Cuma'da ilk sırada yer alırken ikinci Çinliler, üçüncü ise Almanlar oldu" dedi. Hareketli bir alışveriş haftası geçirdiklerini anlatan Şenher, "Sadece Türkiye'de değil, önde gelen birçok ülkenin havalimanında yer alan duty free'yi işlem hacimlerimizle geride bırakmaya devam ediyoruz. Mimarisi İstanbul Boğazı'ndan ilham alınarak tasarlanan ve 9 futbol sahası büyüklüğündeki gümrüksüz alışveriş alanı Bosphorus Zone'da dünyanın en lüks markalarının yanı sıra yerli markalara da yer vererek uluslararası prestij ve yerliliği aynı anda sunma stratejilerimizle büyüyeceğiz" diye konuştu.