Melek yatırımcılar yeni girişimlere destek olmaya devam ediyor...

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) bünyesinde yer alan önemli girişimlerden biri olan ve 2018 yılının Aralık ayında Tarvenn'den tohum yatırım alan mobil oyun stüdyosu Studio Billion, değerlemesini 3 kat arttırarak Tarvenn'den 4,2 Milyon TL değerleme ile devam yatırımı aldı.

İlk oyunları "Spin Warriors İstanbul" ile dünyanın birçok ülkesinde ses getiren ve 1 milyondan fazla indirmeye ulaşan Studio Billion, geçtiğimiz günlerde kullanıcılara sunulan Hyper Casual oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan 10'dan fazla oyun yayıncısıyla ile iş birliği yapmayı başaran Studio Billion, aldıkları ikinci yatırım ile ekibini büyüterek portföyünü genişletmeyi ve uluslararası alanda önemli bir mobil oyun firması olmayı hedefliyor.

Hyper Casual oyun kategorisinde ses getirmeye odaklandılar

Studio Billion, 2000'lerin efsane çizgi filmi Beyblade'den uyarladıkları ilk oyunları "Spin Warriors İstanbul" ile başta ABD, Hindistan ve Japonya olmak üzere birçok ülkede ses getirerek 1 milyondan fazla indirmeye ulaşmayı başardı.

Devamında yayınladıkları "Kelime Avcıları" oyunu ile bulmaca ve kelime kategorilerinde uzun süre en popüler oyunlar listesinde yer alan mobil oyun şirketi, odak noktasını hyper casual oyunlara yönelterek bu alanda dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Kısa sürede geliştirdikleri Skate!, OctoJump, Egg Farmer ve Tank.io isimli 4 hyper casual oyun ile dünyanın en büyük 10'dan fazla oyun yayıncı stüdyosu ile iş birliği yapmayı başardı. Studio Billion, geliştirmiş olduğu oyunlarını yayıncı stüdyolar ile ABD marketinde test ederken, Jump Punch ve Bouncy Soccer isimli 2 hyper casual oyun daha yayınlamaya hazırlanıyor.