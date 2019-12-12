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Gözler kararında! TCMB saat kaçta açıklanacak? İşte son durum!

Ekonomi piyasasını direkt olarak etkileyecek olan kararı bugün açıklanacak. Binlerce kişinin gözü ’ye çevrilmiş durumda. Bugün açıklanacak olan bu karar için Para Politikası Kurulu (PPK) son toplantısına girecek. TCMB son üç toplantısında faizleri toplam 10 puan indirimle yüzde 14'e düşürdü; bankanın açıklamalarında faiz indirimlerinin önemli ölçüde tamamlandığına ilişkin sinyaller yer alsa da, yeni indirimin kapısını kapatmamıştı. Peki, TCMB saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı sonrası neler olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.12.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 12:56
Gözler TCMB Merkez Bankası faiz kararında! TCMB Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte son durum!

kararı için gözler 'ye çevrildi. Ekonomi piyasasının yönünü belirleyecek olan bu önemli günde vatandaşlar internet üzerinden saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Politika faizi yapılan son 3 toplantıda 1000 baz puan gerilemiş ve yüzde 24 seviyesindeki oran kasım ayı itibarıyla yüzde 14'e gerilerken birçok bankadan indirim haberleri art arda gelmişti. Şimdi ise birçok kişinin merak ettiği konu yeni indirimlerin olup olmayacağı. Peki, TCMB Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR!

Ekim toplantısında 1 hafta vadeli repo ihale oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmişti. FED ve Avrupa Merkez Bankası gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararlarını bu hafta açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

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Gözler TCMB Merkez Bankası faiz kararında! TCMB Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte son durum!
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