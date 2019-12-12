Gözler TCMB Merkez Bankası faiz kararında! TCMB Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte son durum!

Merkez Bankası faiz kararı için gözler TCMB'ye çevrildi. Ekonomi piyasasının yönünü belirleyecek olan bu önemli günde vatandaşlar internet üzerinden Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Politika faizi yapılan son 3 toplantıda 1000 baz puan gerilemiş ve yüzde 24 seviyesindeki oran kasım ayı itibarıyla yüzde 14'e gerilerken birçok bankadan indirim haberleri art arda gelmişti. Şimdi ise birçok kişinin merak ettiği konu yeni indirimlerin olup olmayacağı. Peki, TCMB Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR!

Ekim toplantısında 1 hafta vadeli repo ihale oranı yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirilmişti. FED ve Avrupa Merkez Bankası gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararlarını bu hafta açıklayacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?