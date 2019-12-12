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Nijerya'da terör örgütü 'ın 30 üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü 'a yönelik operasyonda 30 örgüt üyesi öldürüldü.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 12.12.2019 15:31
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 30 üyesi öldürüldü

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Borno eyaletindeki Sambisa ormanı yakınlarındaki Garin Maloma ve Parisu bölgelerinde Boko Haram üyelerine havadan ve karadan operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 30 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Daramola, birçok örgüt üyesinin de yaralı olarak kaçtığı bilgisini paylaştı.

Daramola, operasyonda örgüte ait iki kampın yok edildiğini, silah ve mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

2009'DAN İTİBAREN 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 30 üyesi öldürüldü
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