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“Perakendenin dijital dönüşümüne globalde liderlik etmek istiyoruz”

Türk hazır giyim mağazasının Ukrayna’daki Perakende Zirvesi’nde büyük ilgi gördü. Zirve kapsamında düzenlenen ‘Perakende Sektörü İçin Teknoloji’ başlıklı panelde sunum yapan markanın Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, “Akıllı mağaza uygulamasıyla hem Türkiye’de hem dünyada perakende mağazacılığının dijital dönüşümüne liderlik etmek istiyoruz” dedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 12.12.2019 16:45
“Perakendenin dijital dönüşümüne globalde liderlik etmek istiyoruz”

Dünya perakende sektörünün temsilcileri Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl yedincisi düzenlenen Perakende ve İş Geliştirme İş Zirvesi'nde bir araya geldi. DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, zirve kapsamında düzenlenen 'Perakende Sektörü İçin Teknoloji' başlıklı panelde bir konuşma yaparak şirketin son dönemde hayata geçirdiği akıllı mağaza konseptiyle ilgili bilgiler paylaştı.

DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) Serdar Ersoy, burada yaptığı konuşmada, "Geleceğin teknolojilerini, trendlerini inceliyoruz ve yakından takip ediyoruz. 2025 yılından sonra dünyanın dijitalleşmeden bugünkünden çok daha fazla etkilenmesi bekleniyor. Bu doğrultuda hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyümemizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

"AKILLI MAĞAZADAKİ ALIŞVERİŞ SÜRECİ DİJİTAL ALT YAPIYLA SAĞLANIYOR"

E-ticaretin çok büyük bir potansiyeli olduğunun altını çizen Ersoy, "Bu yönde ciddi yatırımlarımız var. Perakende ve hazır giyim sektörünün dijitalleşmesine öncülük etme hedefiyle eylül ayında İstanbul'da ilk akıllı mağazamızı hizmete açtık. Böylece Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Ziyaretçilerimiz dünyanın en akıllı moda mağazasında robotlar ve akıllı aynalar sayesinde hızlı, kolay ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşıyor.

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