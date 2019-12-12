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sahibinden.com’dan platformu

Giriş Tarihi: 12.12.2019
sahibinden.com’dan Oto360 platformu
sahibinden.com, Oto360 ile otomobil alım-satım sürecinde ihtiyaç duyulan servislere tek bir platform üzerinden erişim imkânı sunmaya başladı. Bu yeni hizmet, araç almak veya satmak isteyenlerin servis çeşitliliği ve güvenilir iş ortaklarını bir çatıda bulmasını sağlıyor. Sahibinden.com Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, kullanıcıların, araç değerlemeden, ekspertize, hasar sorgulamadan, kredi tekliflerine, trafik sigortası ve kasko tekliflerinden araç alım-satım rehberine ve sıfır araçlarla ilgili bilgilere Oto360 platformu üzerinden ulaşabildiğini söyledi.
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sahibinden.com’dan Oto360 platformu
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