Tosuncuk’un yatı satıldı

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Çiftlikbank vurgunundan sonra Türkiye'den kaçan dolandırıcı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da Ulusal Uyuşturucu Kurulu (JND) tarafından el koyulan lüks yatı 'Silam'ın açık artırmada satıldığı öğrenildi. JND'ye bağlı El Konulmuş Varlıkları Fonu, Aydın'ın lüks yatını Punta del Este kentinde düzenlenen müzayedeyle 243 bin dolara (yaklaşık 1.4 milyon Türk Lirası) sattı. Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, orijinal adı 'Don Carlos' olan yatı 800 bin dolara satın aldıktan sonra adını 'Silam' olarak değiştirmişti. Yatta mutfak, jakuzi, yemek salonu ve 13 kişinin kalabileceği lüks kamaralar bulunuyor.