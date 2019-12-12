Vakıfbank’ta hisse devri tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin aktiflerine göre dördüncü büyük bankası olan Vakıfbank'ta, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan hisselerin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devri tamamlandı. Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada, "Bankamızın yüzde 58.51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına bankamız pay defterine kaydedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Pay devirlerinin tamamlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıfbank'ın en büyük hissedarı haline geldi. Vakıfbank'ın 2.5 milyar lira olan sermayesinde Vakıfbank Emekli Sandığı'nın yüzde 16.1 payı bulunuyor. Bankanın hisselerinin yüzde 25.22'si ise Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Vakıfbank'tan geçen hafta yapılan açıklamada, borsadaki hissedarlara çağrı yapılmayacağı belirtilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilen A ve B grubu hisselerin beher değeri 9.4956 lira olarak belirlenmişti.Yaklaşık 7 yıl önce gündeme gelen ancak yeni gerçekleştirilen hisse devri ile sermaye yapısı güçlendirilen Vakıfbank, stratejik projelerin yanı sıra istihdam yaratan, ihracatı ve üretimi destekleyen, katma değer oluşturan, toplumsal refahı artıran projelere finansman sağlamaya devam edecek.