4 toplantıda 12 puanlık faiz indirim rekoru

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomideki dengelenme sürecinde sergilenen başarılı performansı, faiz hamleleri ile destekleyen Merkez Bankası, yılın son toplantısında da indirime devam etti. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 2 puan indirerek yüzde 12'ye ile 3 yılın en düşük seviyesine çekti.Böylece Merkez Bankası, gerçekleştirdiği son 4 toplantıda, yüzde 24 olan politika faizini 12 puan indirerek seri faiz indiriminde tarihi rekor kırdı. Banka, 2008 Ekim ile 2009 Kasım arasında faiz oranını yüzde 16.75'den 6.5'e indirerek 1025 puanla indirim rekor kırmıştı.Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ekonomideki toparlanma eğiliminin devam edeceğine dikkat çekilerek, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam etmekte olduğu ve enflasyon beklentilerinde genele yayılan bir düzelme gözlendiği bildirildi. Açıklamada, "Güncel tahminler yıl sonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine ve 2020 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etmektedir" denildi.Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından piyasalardaki iyimser hava güçlendi. Borsa İstanbul'da endeks 110 bin puanı aşarak 20 ayın en yüksek seviyesini görürken, dolar 5.76 liraya kadar indi. Tahvil-bono piyasasında ise 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 12'nin altına geriledi.Merkez Bankası'nın son adımıyla, kredi faizlerinin de gerilemesi bekleniyor. Faizin yüzde 24'e yükseltildiği geçen yılın eylül ayında yüzde 37 olan ticari kredi faizleri, bu yılın kasım sonunda yüzde 12.8'e kadar indi. Uzmanlar, dünkü faiz indiriminin ardından kredi faizlerinde tek hanenin görülebileceğine dikkat çekti.