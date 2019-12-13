Altın fiyatları son dakika değişimi: Canlı gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 13 Aralık

Piyasalar için haftanın beşinci işlem günü yaşanırken, altın fiyatları son dakika yükselişi de sürüyor. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bu yönde, altın fiyatları son dakika sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak yapılıyor. Tam bu noktada da, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana bir yükseliş seyreden alış satış fiyatlarının Aralık ayı ortası itibariyle nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 13 Aralık 2019 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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