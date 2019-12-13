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'den İSPARK'a büyük zam

İstanbul'a 'hizmet üreteceğiz' diyen Ekrem İmamoğlu vatandaşın hayatını kolaylaştırmak yerine varolan hizmetlere zam getiriyor. Aralık ayı meclis toplantısından, İSPARK, Hal ve Darülaceze ücretlerine zam kararı çıktı. 2020'den itibaren uygulanacak zamlı tarifeye vatandaşlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.12.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 12:12
İBB'den İSPARK'a büyük zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantılarının ikincisi Saraçhane'deki yerleşkede yapıldı. Toplantıya meclis ikinci başkanı Ömer Faruk Kalaycı başkanlık yaptı.

YÜZDE 15'E VARAN ZAM ORANLARI

Meclis toplantısında İBB hizmetlerinin 2020 yılı ücret tarifelerine zam geldi. Yeni tarifelere yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı. Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.

İSPARK, HAL VE DARÜLACEZE ÜCRETLERİNE ZAM

1.Bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. Bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı. Kayışdağı Darülaceze Tesisleri'nde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifeleri 01 Ocak 2020'den sonra uygulanmaya başlayacak.

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İBB'den İSPARK'a büyük zam
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