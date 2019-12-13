İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İş akdinin feshedilmesi olarak değerlendirilen işsizlik, çalıştığı kurum ve kuruluşlardan kendi isteğiyle ayrılmayan kişilerin başına gelebilecek en kötü durumlardan bir tanesidir. Zira, bu sürecin akabinde soru işaretlerle ve karamsarlıkla dolu bir süreç başlar. Maddi açıdan kişiyi olumsuz etkileyebileceği gibi, manevi anlamda da zarar verebilir. Tam bu noktada da, devlet tarafından, işsizlik maaşı alma şartları taşıyan kişilere kanunda belirtilen süre ve miktar ödeme yapılmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde belirtilen başvuru şartları ile tüm süreç açık bir şekilde saptanmıştır. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan kişiler de, 'İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?' sorusu ile konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

İşsizlik ödeneği ya da maaşı, sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. 'Kimler işsizlik maaşı alabilir?' sorusu da bu doğrultuda yanıtlanmıştır ve kapsamı bellidir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşsizlik maaşı başvuru şartları, ilgili kanun gereğince şu şekilde belirlenmiştir;

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

Yukarıda şartları taşıyan kişiler, işsizlik maaşı alma hakkına sahip olur.

KAÇ KERE ALINIR?

İşsizlik maaşının 2 defa, 3 defa ya da pek çok kez alınmasında herhangi bir engel yoktur. Ancak bunun işsizlik maaşı alma süresinin bitmesinin ardından tekrar işsizlik maaşından yararlanma şartlarının sağlanması gerekir.

İşsizlik maaşından faydalanabilmenin ilk şartı 3 yıl içinde en az 600 gün çalışma olduğuna göre, kişi ilk defa işsizlik maaşı aldıktan sonra, ikinci defa işsizlik maaşı alabilmek için tekrar 600 gün çalışmalıdır.

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