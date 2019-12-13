Kalyon Başkent’in güneşine 400 milyon $ yatırdı

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Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş., Ankara'da 400 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük entegre güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasını kuruyor. Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan İşe Başlama Töreni'nde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, tam kapasiteyle Haziran 2020'de devreye alınacak fabrikada Ar-Ge merkezi ile birlikte bin 300 kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Kalyoncu, panel üretimi ve Konya Karapınar'daki enerji üretimiyle birlikte yıllık 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceklerini kaydetti.Fabrikada yılda 500 megavat kapasiteli güneş paneli üretimi gerçekleşeceği bilgisini veren Kalyoncu, "Avrupa'nın nadir fabrikalarından biri ve Türkiye'nin Ortadoğu'daki ilk entegre fabrikası olacağız" diye konuştu. Türkiye'nin ilk ve en büyük hücre fabrikası olan tesisin, önümüzdeki yıl Konya Karapınar'da 1.2 milyar dolar yatırımla yapmayı planladıkları güneş enerji santrali için üretim yapacağını söyledi. Fabrikada Türkiye ve Avrupa'da benzeri olmayan ingot üretiminden hücreye kadar tüm panel safhalarını kapsayan üretim yapacaklarını belirten Haluk Kalyoncu, şöyle devam etti: "Burası tamamen yerli üretime sahip entegre bir fabrika olacak. Türkiye'nin mili enerji yatırım politikasını desteklemek amacıyla iki yıl önce Konya Karapınar'da kurulacak güneş santrali için düzenlenen ihaleye girdik ve kazandık. Bugün söz verdiğimiz yüzde 60 yerli üretim şartını yerine getirebilmemiz için önemli bir gün."Fabrikada yüzde 90 oranında yerli üretim yapacaklarını ifade eden Haluk Kalyoncu, "Bu yatırım, ülke ekonomisine ciddi katkılar sunacak. Cari açığın kapanmasına katkı sunarken, panel ithalatını ciddi anlamda düşürecek. Senelik 500 megavatlık panel üretimi ile her yıl 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek. Santralin üretimi geçmesi ile birlikte senelik 300 milyon dolarlık bir ithalatı, yerli üretime dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Taşkın, tesiste ilk paneli 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla üretmeye başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye'de yaklaşık 30 adet büyük küçük panel üreticisi firma var. Ancak bunların tamamı sadece panel üretiyor. Hazır alınan hücreleri panel üzerine yerleştirerek basit bir üretim yapılıyor. Kalyon'un bu yatırımı ise entegre bir fabrika olarak burada ingot, wafer, hücre ve modül üretecek 4 fabrika kurulacak. Yani 4 fabrika aynı çatı altında dört dörtlük bir tesis yapacağız." Başkent OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Zeki Tokdemir ise fabrikanın hem Başkent'e hem de Türkiye'ye büyük bir değer katacağını belirtti.Projede birlikte çalışacak olan Çinli China Electronic Technology Corporation firmasının Genel Müdürü Zu ise tören esnasında yağan yağmura atıfta bulunarak, "Geleneksel Çin kültürüne göre yağmur zenginliği temsil ediyor. Bu projenin de zenginlik ve refah getireceğini temenni ediyorum. Güçlü desteğinden dolayı Kalyon ekibine teşekkür ederim. İki ülke ilişkilerine önemli katkılar sunacak büyük bir tesis açıyoruz" ifadelerini kullandı. Tasarım firması EDRI'nın Başkan Yardımcısı Yu da "Yenilenebilir enerjinin güçlü gelişimi çevre kirliliğini azaltacak ve sürdürülebilir kalkınma ile insanlara güzel bir yaşam sunacaktır. Bu fabrikayla güneş enerjisini en verimli şekilde kullanma hayaline bir adım daha yaklaştık ve bunu başaracağız" açıklaması yaptı.