Projesi olana hibe ve teşvik çok

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, genç girişimciler ve kadınlar için Kütahya'da başlattıkları ancak tüm Türkiye'ye yayılacağını düşündükleri devlet destekleri tanıtım paketini geçtiğimiz gün düzenlenen organizasyon ile tanıttı.

"Bu paket ile amacımız; ekonomik teşviklerin duyurulması, rehberlik edilmesi ve ilimizde faaliyet gösteren işletmelerin sektörlerine yönelik olarak sağlanan devlet yardımları ve yatırım teşvikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak" diyen Işık, söz konusu paketin tüm ülke genelinde yol gösterici bir rehber olduğunun da altını çizdi.