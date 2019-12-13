Sigorta sektörü 2020’de büyümeye devam edecek

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Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) yeni Başkanı Atilla Benli, bankacılıktaki BDDK benzeri Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) kurulması ve Bireysel Emeklilik'teki (BES) gelişmelerin sektörün geleceği açısından umut verdiğini söyledi.Ekonomide yaşanan dengelenmenin etkilerinin yılın ikinci yarısından itibaren sigorta sektöründe görülmeye başlandığına değinen Benli, "Tasarrufları artırma ve banka dışı finansal sektörün gelişimine katkıda bulunma arzusunda olan hükümetimiz, sektörümüze ne kadar önem verdiğini son dönemde çıkartılan tüm önemli program ve planlarda açıkladığı politika ve tedbirlerle ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.Sektörün 2020'de de büyüyeceğini söyleyen Benli, "Ekim 2019 itibarıyla 54.5 milyarlık prim üretimine ulaştık" dedi.