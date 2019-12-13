Son dakika: TOKİ 100 bin konut projesi ile ilgili detaylar belli oldu! 100 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihleri, şartlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için yapılacak konut projesinin detayları belli oldu. 81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin TL ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan '100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin tanıtım toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konutun inşası ve finansmanı temini için protokol imzaladı.

İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projeleri ile ilgili detaylar ve bilinmesi gerekenler!