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Son dakika: 100 bin konut projesi ile ilgili detaylar belli oldu! 100 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihleri, şartlar

100 bin konut projesi ile ilgili geldi! Hükümet dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde 100 bin konut yapacak. Vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 20 yıl vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Müjdeli haberin ardından on binlerce vatandaş konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. En sık sorulan sorular ise TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman ve kimler başvurabilir? İşte 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları, başvuru tarihleri ve bilinmesi gereken tüm detaylar!

HASAN AY Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.12.2019 07:58 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 08:21
Son dakika: TOKİ 100 bin konut projesi ile ilgili detaylar belli oldu! 100 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihleri, şartlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için yapılacak konut projesinin detayları belli oldu. 81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin TL ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan '100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin tanıtım toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konutun inşası ve finansmanı temini için protokol imzaladı.

İşte 100 bin sosyal konut projeleri ile ilgili detaylar ve bilinmesi gerekenler!

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Son dakika: TOKİ 100 bin konut projesi ile ilgili detaylar belli oldu! 100 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihleri, şartlar
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