Tarihin en büyük sendikasyonuna imza attılar

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Denizbank, uluslararası piyasalardan 1.1 milyar dolar ile tarihinin rekor seviyedeki sendikasyon kredisini sağladı. 2019'da bir Türk bankası tarafından sağlanan en büyük taze finansman olma özelliğini taşıyan kredi, vadesinin iki yıla kadar uzamasıyla ülkemize olan güveni de pekiştirdi. 22 ülkeden 45 bankanın iştiraki ile yılın geniş katılımlı sendikasyonlarından biri olan işlem, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) uluslararası bankalar konsorsiyumu ile birlikte iki yıl vadeli dilimde, Türkiye'de katıldığı ilk sendikasyon olması nedeniyle de önem taşıyor. İşlem, yılın ikinci yarısındaki en yüksek katılımcı sayısına sahip sendikasyon olarak kayıtlara geçti. Kredinin, turizm ve gemicilik de dahil banka müşterilerinin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılması planlanıyor. EBRD tarafından sağlanan kısmı ise Türkiye'nin kırsal kesimindeki üreticilerin tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesi için kullanılacak. Önceki gece düzenlenen toplantıda konuşan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Türkiye ekonomisine taze kaynak sağlanması bakımından büyük önem arz eden bu hamle, gerek iki yıla varan uzun geri ödeme süresi gerek EBRD'nin uluslararası bankalar konsorsiyumu eşliğinde girdiği ilk işlem olması yönleriyle de çok değerli. Ekonomimizdeki yeniden dengelenme sürecinde son dönemde oluşan pozitif gelişmeler sonucunda işleme planladığımızın iki katına yakın talep geldi. Bu tutarın 2019'da ülkemize giren en büyük miktardaki taze kaynak olması da bizi ayrıca gururlandırdı" dedi.