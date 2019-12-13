Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 2019 Aralık Tediye ödemeleri için tarih belli oldu mu?

Kamuda görevli taşeron işçilerine Ağustos ve Aralık aylarında verilen tediye ödemeleri belli oldu. Yüzbinlerce taşeron işçi, konuya ilişkin araştırmalarına hız kazandırmışken ayrıntıları da merak ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Peki Tediyeler ne zaman ödenecek? 2019 Tediye ödemesi ne zaman yapılacak? İkinci ödemeyle birlikte 13 günlük tediye işçilerin hesabına geçecek olan tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tediye ödemeleri gündemde aranan başlıklar arasında yer alıyor. Haberimizde, tediye ödeme tarihlerine ilişkin detaylara erişebilirsiniz.