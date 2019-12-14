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Bakan Albayrak'tan sürpriz paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı , dün Kayseri ve ’de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Her iki ilde de yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Albayrak, ilgiyi karşılıksız bırakmayarak sosyal medya hesabından teşekkür klibi paylaştı.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 17:45 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 17:51
Bakan Albayrak'tan sürpriz paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Kayseri ve Nevşehir'de iş dünyasına önemli açıklamalarda bulundu ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak'tan Nevşehir'e özel teşekkür!

İLGİ YOĞUNDU

Kayseri ve Nevşehir ziyareti kapsamında iş insanlarına hitap eden, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak'a ilgi hayli yoğundu.

Bakan Albayrak'tan Kayseri'ye özel teşekkür!

TEŞEKKÜR KLİBİ PAYLAŞTI

Bakan Albayrak, Kayseri ve Nevşehir halkının ilgisini karşılıksız bırakmadı. Twitter hesabından Kayseri ve Nevşehir ziyareti sırasında yaşanan anların derlendiği özel bir video paylaşan Albayrak, videolara "#Türkiyeiçindeğişimbaşlıyor" notunu düştü.

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Bakan Albayrak'tan sürpriz paylaşım
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