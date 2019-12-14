FETÖ’cüler kayyum yönetimindeki fabrikayı bastı!

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FETÖ'YLE iltisaklı olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Alfemo Grubu'na bağlı şirketlerin üçünde yüzde 20 ortak olan Mesut Davulcuoğlu'yla ilgili dava, dün İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, TMSF'nin yönetim kayyumluğunu denetim kayyumluğuna çevirdi. Halen savcılıkta soruşturması devam eden başka bir dosyada da şirketle ilgili kayyum kararı olmasına rağmen mahkeme, skandal bir karara daha imza atarak, Alfemo'nun firari sahipleriyle ilgili daha önce başka bir dosyada verilen kararı da kaldırma yoluna gitti.FETÖ'cüler karar tebliğ dahi edilmeden Alfemo'nun fabrikalarını işgal etmeye kalktı. 40 kişilik bir grup, polis eşliğinde Bornova ve Manisa'daki fabrikanın giriş ve çıkışlarını kapattı. Kararda, İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile kayyum atanan ve halen TMSF'nin yönetim kayyumluğunda bulunan şirketlerde sanık Mesut Davulcuoğlu'nun Simya şirketinde yüzde 25, Yeşildağ'da yüzde 15, Ekipsan'da ise yüzde 20 hissedar olduğu, diğer ortaklar hakkında herhangi bir mahkumiyet kararının bulunmadığı belirtildi. İzmir'de FETÖ/PDY'ye himmet adı altında finansal destek sağladığı gerekçesiyle Torbalı'daki Alfemo Mobilya'ya TMSF 2016'da kayyum atamıştı. FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılınca firar eden Alfemo'nun sahipleri Ramazan Davulcuoğlu ve kardeşlerinin Hollanda'da yaşadıkları belirtiliyor.