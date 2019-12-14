Kamu bankası sigorta şirketleri birleşiyor

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca duyurulan Yeni Ekonomi Programı kapsamında, kamu bankalarına ait sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu'nda (TVF) tek çatı altında toplanması için harekete geçildi.Sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe planlanan reformlara yönelik geçtiğimiz aylarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türk Reasürans A.Ş.'nin kurulmasının ardından, Halkbank, Ziraat Bankası ile Vakıfbank'ın sahip olduğu sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri, TVF tarafından kurulacak şirkete devredilecek. Hisse devrinin ardından Ziraat Sigorta, Güneş Sigorta ve Halk Sigorta birleşme işlemlerine başlayacak. Bireysel emeklilik grubunda ise; Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik ve Vakıf Emeklilik birleşmeye yönelik adımlar atacak. 2020'nin ilk çeyreğinde tamamlanacak çalışmayla Türk sigorta sektörünün ölçeği büyüyerek hem ekonomiye daha uzun vadeli kaynak sağlanacak hem de etkinliği artırılacak.