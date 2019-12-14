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kullananlar dikkat! 2020'de de kullanılabilecek

Bankacılık sektörü yetkilileri, özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında tarih sınırlaması olduğunu, diğer harcamalarda kazanılan para puanların silinemeyeceğini ifade etti.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 14.12.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 12:10
Kredi kartı kullananlar dikkat! 2020'de de kullanılabilecek

Yılın son günlerine yaklaşılırken, vatandaşın yaptığı harcamalar sonucu banka ve kredi kartlarında biriken puanların 2020'ye devredilip devredilemeyeceği merak konusu oldu.

Bankacılık sektörü yetkilileri, konuya ilişkin basında yer alan haberlere işaret ederek, vatandaşın mevcutta sahip olduğu puanların yıl sonunda silinmeyeceğini, gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtiyor. Bankaların resen puanları silemeyeceğini, böyle bir durumda vatandaşların hukuki yollara başvurması gerektiğini söyleyen yetkililer, zaten bankaların para puanları gider olarak kaydettiğini, puanları silseler dahi gelir kaydedemeyeceklerini ve dolayısıyla bunun bir mantığının olmadığını dile getirdi.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! 2020'de de kullanılabilecek
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