Sanayide çarkların dönüşü hızlandı

BUGÜN NELER OLDU

Dengelenme sürecindeki başarılı performansla üçüncü çeyrekte tekrar büyüme trendine giren ekonomide, çarkların dönüşü hızlandı. Sanayi üretimi ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 arttı.Yıllık bazda 15 ayın en hızlı artışı yakalanırken, arındırılmamış verilere göre ise sanayi üretimindeki artış yüzde 2.8 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0.9 azaldı.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 6.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.7 arttı. Yıllık artış ara malında yüzde 4.2, enerjide yüzde 8.4 oldu. En yüksek artış yüzde 8.8 ile yüksek teknoloji grubunda gerçekleşti. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, yıl sonuna doğru toparlanmanın belirginleşeceğine işaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminde ekimde yıllık bazda büyüme gerçekleştiğini belirterek, sağlanan desteklerle sanayicinin yanında olduklarını bildirdi. Varank, yaptığı açıklamada, "Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans artışta etkili oldu" dedi.