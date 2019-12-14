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SON DAKİKA: 100 bin konut için başvuru şartları ve tarihleri! TOKİ 100 bin sosyal konut projesi detayları belli oldu

Geçtiğimiz günlerde gelen 100 bin sosyal konut projesi hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En son hangi ile kaç tane sosyal konut yapılacağı belli olmuştu. Bunun hemen ardından, TOKİ 100 bin konut başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar hangi tarihlerde başvuru yapılacağı ve 'TOKİ başvuru şartları neler?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.  Peki, TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman ve kimler başvurabilir? İşte 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları, başvuru tarihleri ve bilinmesi gereken tüm son dakika detaylar!

Giriş Tarihi: 15.12.2019 06:55
SON DAKİKA: TOKİ 100 bin konut için başvuru şartları ve tarihleri! TOKİ 100 bin sosyal konut projesi detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirli aileler için yapılacak konut projesinin detayları belli oldu. 81 ilde yapılacak 100 bin konutun inşasına yılbaşından sonra başlanacak. 1.5 yıl içinde bitirilmesi planlanan konutlar özelliklerine göre 140 bin TL ila 210 bin TL arasında fiyatla satılacak. Yüzde 10 peşin ödeme yapacak olan vatandaşlar, aylık 894 TL taksit ve 240 ay vadeyle bu konutlara sahip olabilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan '100 Bin Sosyal Konut Projesi'nin tanıtım toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 bin sosyal konutun inşası ve finansmanı temini için protokol imzaladı.

İşte 100 bin sosyal konut projeleri ile ilgili detaylar ve bilinmesi gerekenler!

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SON DAKİKA: TOKİ 100 bin konut için başvuru şartları ve tarihleri! TOKİ 100 bin sosyal konut projesi detayları belli oldu
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