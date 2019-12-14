TOKİ 100 bin konut başvuruları ne zaman başlıyor? 100 bin TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen 81 ilde 100 bin konut yapılacağı haberi vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dev projenin detayları da paylaşıldı. Müjdeli haberin paylaşılmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında 100 bin TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarihleri ve şartları neler, hangi illerde yapılacak? şeklinde sorularla arama motorlarındaki yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları ne zaman, tarihleri ve şartları neler, hangi illerde yapılacak? İşte 100 bin TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, tarihleri ve şartları neler, hangi illerde yapılacak? haberin detayları...

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN, TARİHLERİ VE ŞARTLARI NELER, HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

100 bin Toplu konut idaresi (TOKİ) sosyal konut projesi, tarihleri, başvuru şartları ve hangi illerde yapılacağına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz..

İşte detaylar;