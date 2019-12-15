15 Aralık Kredi Faiz oranları ne kadar oldu? Güncel kredi faiz oranları burada!

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? sorusu gün içerisinde vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası faiz kararını açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yaptı. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 200 baz puan düşürülerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirilmesine karar verdi. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve daha birçok bankanın ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları haberimizin içerisinde…

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU? VAKIFBANK, ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE BİRÇOK BANKANIN KREDİ FAİZ ORANLARI

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve güncel gelişmeleri bu başlık altından bakabilirsiniz.

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Halkbank ve diğer pek çok bankanın kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak detayları sizler için haberimizde derledik.

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç Kredisi: 1.09

Taşıt Kredisi: 1,1

Ev Kredisi: 0.99

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI!

Tüketici kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19 (Maaş müşterileri) 1.25 (Diğer müşteriler)

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.55

İhtiyaç kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.13

Konut kredisi: 0.99

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.54

Taşıt kredisi: 1.23

Konut kredisi: 1.1

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.59

Tüketici kredisi: 1.59

Mortgage kredisi: 1.99

Taşıt kredisi: 1.31

ING BANK FAİZ ORANLARI:

E kredi: 0.99

Konut kredisi: 0.98

BUGÜN NELER OLDU

Taşıt kredisi: 1.14