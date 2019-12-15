Atlasglobal charter ve kiralamayla krizi çözecek

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26 Kasım'da nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar durdurduğunu açıklayan Atlasglobal, çalışanlarına gönderdiği mesajla yarından itibaren yeniden görev başında olunacağını duyurdu. Atlasglobal'in mali krizi çözmek için iki yol haritası çizdiği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, şirket yeni dönemde tarifleri seferlerini düşürürken charter seferleri artıracak. Uçak kiralama da yapacak olan Atlasglobal'in mali krizi çözmek için çok güçlü bir yol haritası ve planlama yaptığı aktarılıyor. Şirketten personele gönderilen mesajda ise "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımızı duyurmuştuk.16 Aralık itibarıyla görevlerimizin başında olacağız" denildi.