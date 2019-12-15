Firari ortaklara para aktardı

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansörü olduğu gerekçesiyle el konulan, sahiplerinin bir kısmı firar eden mobilya firması Alfemo'yla ilgili davanın duruşmasında ilginç ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Şirketin hissedarı Mesut Davulcuoğlu'nun davası önceki gün İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Davulcuoğlu, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davulcuoğlu'nun davasında mahkeme üyelerinden birisinin verdiği 'muhalefet şerhi' şirketin Almanya'daki firari ortaklara para kaçırıldığını ortaya çıkardı.Buna göre Mesut Davulcuoğlu, Almanya'da kurulan şirket üzerinden Alfemo'nun diğer ortakları Ramazan ve Şaban Davulcuoğlu'na 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce defalarca para aktarımı yaptı. 24 Şubat 2016 tarihinde 125 bin euro, 12 Temmuz 2016 (darbe girişiminden 3 gün önce) tarihinde 125 bin euro ve 17 Temmuz 2016 (darbe girişiminden 2 gün sonra) tarihinde 250 bin euro Almanya'da kurulan şirkete aktarıldı. Mesut Davulcuoğlu'nun darbe girişiminden iki gün sonra FETÖ firarisi ortaklarının paravan şirketine para yolladığı gözler önüne serildi.Sanık Mesut Davulcuoğlu'nun 2006'dan bu yana örgütün İzmir Gıda Çarşısı'nda, Mustafa Tomak Öğrenci Yurdu'nda, Gaziemir Alfemo Mağazası'nda ve Kavuklar Plaza'da örgütün Bornova İl İmamı olduğu iddia edilen ve örgüt imamlarınca düzenlenen toplantılara katıldığı da belirtildi. Davulcuoğlu'nun örgütün organize ettiği Kırgızistan ve umre amaçlı Suudi Arabistan'a yapılan gezilere katıldığı da kaydedildi.Mesut Davulcuoğlu'nun ortağı olduğu Simya Metal A.Ş.'nin örgütün finansal kaynağı olan Bank Asya'da 2014 Temmuz ve 2015 Mart aylarında toplamda 125 bin lira tutarında bakiye artış sağladığı, hesaptaki paralarla 15 Ekim 2014 tarihinde 222 bin 855 lira, 28 Ekim 2014 tarihinde 116 bin 870 lira tutarında iki ayrı katılım hesabı açmış olduğu ifade edildi. Muhalefet şerhinde, bir tanığın anlatımı ile söz konusu bankada hesap açma yetkisinin Mesut Davulcuoğlu uhdesinde olduğu belirtildi. Sanığın ortağı olduğu şirketlerin muhasebe kayıtlarında yapılan fiktif hileler ile yaratılan 10 milyon 656 bin 291 liralık fonun nereye harcandığının tespit edilemediği, sanığa bu paraların harcandığı yerleri belirtmesi için MASAK tarafından imkân tanındığı, ancak Davulcuoğlu'nun bu paralara ilişkin doğru ve tutarlı beyanlarda bulunamadığı kaydedildi. Bu nedenle de sanığın paraları nakit olarak çekerek örgüte aktardığı yönünde kanaat oluştuğu ifade edildi. Önceki gün İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, TMSF'nin yönetim kayyumluğunu denetim kayyumluğuna çevirmişti. Halen savcılıkta soruşturması devam eden başka bir dosyada da şirketle ilgili kayyum kararı olmasına rağmen mahkeme, skandal bir karara imza atmıştı. Karar daha tebliğ dahi edilmeden FETÖ'cüler şirketin fabrikalarını işgal etmeye kalkışmıştı.