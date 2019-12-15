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maaşı başvuru süresi nedir? İş akdinin feshinden sonra kaç gün içinde başvuru yapılmalı?

Profesyonel bir sözleşme olan iş akdinin feshedilmesi, kişinin iş hayatı süresince karşılaşabileceği ve başına gelebilecek en kötü olaylardan bir tanesi olarak kabul edilir. Zira, bu sözleşmenin feshi neticesinde maddi olarak problemlerle karşılaşılabileceği gibi, manevi olarak olumsuz sonuçlar da doğabilir. Bu durumun doğurabileceği sonuçları en aza indirgemek için de devlet tarafından maaşı verilmektedir. Tam bu noktada da ' başvuru süresi nedir?' sorusu, devletin sağladığı bu ödenekten yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Peki, İş akdinin feshinden sonra kaç gün içinde başvuru yapılmalı, başvuru süredir nedir? İşsizlik maaşı hakkında merak edilen detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 15.12.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 17:35
İşsizlik maaşı başvuru süresi nedir? İş akdinin feshinden sonra kaç gün içinde başvuru yapılmalı?

İş akdinin feshedilmesi olarak tanımlanan işsizlik, çalıştığı kurum ve kuruluşlardan kendi isteği dışında bir sebepten ayrılan kişilerin karşılaşabileceği en kötü durumlardan bir tanesidir. Zira, bu sürecin akabinde zaman zaman tedirginliklerle dolu bir süreç başlar. Maddi açıdan kişi olumsuz etkilenebileceği gibi, manevi anlamda da zarar görebilir. Bu doğrultuda da, devlet tarafından işsizlik ödeneği kanun çerçevesinde belirtilen miktarda, belirli süre çerçevesinde yapılmaktadır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde tüm süreç açık bir şekilde saptanmıştır. Bu ödeneğe ihtiyacı olan kişiler de, 'İşsizlik maaşı başvuru süredir nedir, iş akdinin feshinden sonra kaç gün içinde başvuru yapılmalı?' soruları ile ile konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor.

İŞ AKDİNİN FESHİNDEN SONRA KAÇ GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPILMALI?

İşsizlik ödeneği ya da maaşı, sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. 'İş akdinin feshinden sonra kaç gün içinde başvuru yapılmalı?' sorusu da bu doğrultuda yanıtlanmıştır ve kapsamı bellidir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU SÜRESİ

İşsizlik maaşı başvuru süresi, ilgili kanun gereğince şu şekilde belirlenmiştir;

  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.
  • Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.
  • Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER NELERDİR?

  • Yeni bir iş bulma
  • Genel Sağlık Sigortası Primleri
  • İşsizlik Ödeneği
  • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

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