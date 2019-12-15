Kartlarda biriken puanlar 2020’de kullanılabilecek

BUGÜN NELER OLDU

YILIN son günlerine yaklaşılırken, vatandaşın yaptığı harcamalar sonucu banka ve kredi kartlarında biriken puanların 2020'ye devredilip devredilemeyeceği merak konusu oldu. Bankacılık sektörü yetkilileri, konuya ilişkin basında yer alan haberlere işaret ederek, vatandaşın mevcutta sahip olduğu puanların yılsonunda silinmeyeceğini, gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtiyor.Bankaların resen puanları silemeyeceğini aktaran yetkililer, böyle bir durumda vatandaşların hukuki yollara başvurması gerektiğini söyledi. Bankaların para puanları gider olarak kaydettiğini belirten yetkililer, puanları silseler dahi gelir kaydedemeyeceklerini, dolayısıyla bunun bir mantığının olmadığını dile getirdi. Yetkililer, bankalar tarafından düzenlenmiş özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında ise tarih sınırlaması olabileceğine dikkat çekti. Bunlara ilişkin ekstre ve mesaj yoluyla iletilen bilgilendirmelere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan yetkililer, uygulamaların bankadan bankaya değişiklik gösterebileceğine işaret etti. Yetkililer, kart sahiplerine bankalarını aramaları tavsiyesinde bulundu.