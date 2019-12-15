Konutta KDV indirimi ve tapu harcı indirimi için son 15 gün!

Konut satışlarında KDV ve tapu harcı indirimlerinin bitmesine 15 gün kaldı. Söz konusu indirimler 31 Aralık'ta sona erecek.

Konut satışlarında yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 3'e indirilmesi ve 150 metrekareden büyük konutlarda KDV'nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması teşvikleri devam ediyor.

Sektör temsilcileri, faiz indiriminden sonra satışları en olumlu etkileyen unsurun söz konusu teşvikler olduğu ve bu indirimlerin kalıcı olması gerektiği görüşünde.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, konut piyasasında hiçbir zaman bu kadar fırsatın aynı anda sunulmadığını belirterek, ev alacakların bu teşvikleri kaçırmaması gerektiğini söyledi.