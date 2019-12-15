OYAK’tan stratejik hamle

BUGÜN NELER OLDU

OYAK, dünyanın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi olan Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. ile ortaklık kurdu. Şirket, lastik sanayi başta olmak üzere kauçuk ve boya endüstrisi ile özel elektronik ürünler gibi pek çok alanda kullanılan, Türkiye'nin yıllık 220 bin tonluk yurtiçi karbon siyahı ihtiyacını karşılayabilecek. İskenderun'da kurulacak olan tesis, Türkiye'deki sanayicilere hammadde tedariğinde önemli fırsatlar ve avantajlar sağlarken, ithalatı ve cari açığı azaltacak. Türkiye'de araç lastiği başta olmak üzere birçok alanda kullanılan karbon siyahının, yurt içinde 260 milyon dolarlık pazar hacmi bulunuyor. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Stratejik sektörlerde konumlanıyoruz" diye konuştu.