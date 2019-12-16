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yattı mı? hangileri?

vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu vatandaşlara devlet tarafından verilen bu ücret ile vatandaşlara maddi destek sağlamak amaçlanıyor. Bu maddi destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar öncelikli olarak Aile ve Sosyal Politakalar İl Müdürlükleri'ne başvuru yapmaları gerekiyor. Peki, yatan iller hangileri? Engelli sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 01:49
17 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak devlet tarafından bu kişilere verilen ücret ile vatandaşlara maddi destek olunuyor. İl il yatırıldığından dolayı ise yatan iller merak ediliyor. Bu maddi destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar öncelikli olarak Aile ve Sosyal Politakalar İl Müdürlükleri'ne başvuru yapmaları gerekiyor. Peki, 17 Aralık evde bakım maaşı (parası) yattı mı? Ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Haberimizin devamında aralık ayı ile ilgili sorgulama işlemini nasıl gerçekleştirebildiğinizi öğrenebilirsiniz…

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17 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
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