17 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

17 Aralık evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak devlet tarafından bu kişilere verilen ücret ile vatandaşlara maddi destek olunuyor. İl il yatırıldığından dolayı ise Evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Bu maddi destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar öncelikli olarak Aile ve Sosyal Politakalar İl Müdürlükleri'ne başvuru yapmaları gerekiyor. Peki, 17 Aralık evde bakım maaşı (parası) yattı mı? Ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Haberimizin devamında aralık ayı evde bakım parası ile ilgili sorgulama işlemini nasıl gerçekleştirebildiğinizi öğrenebilirsiniz…