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", yeniden uçuşlara başlıyor

'nın, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlayacağı bildirildi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 16.12.2019 19:43 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 20:01
Atlas Global Havayolları, yeniden uçuşlara başlıyor

Atlasjet Havacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Atlas Global'in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı duyuruldu.

26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.

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