Güneşe yatırım 5.5 milyar $ oldu

GüneşEnerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Berke Aygün, Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Güneş enerjisi ekipman üretiminde 2017'den bu yana yaşanan kısmi yavaşlamaya rağmen şu ana kadar yapılan yatırımların büyüklüğü 5.5 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi.Aygün, Türkiye'de güneş enerjisi kapasitesinin yaklaşık 6 bin megavata yükseldiğini ifade etti. Güneş enerjisi ekipman üretiminin de gelişime devam ettiğini dile getiren Aygün, "Her şeye rağmen Türk girişimcisi çözüm geliştirme konusunda son derece yaratıcı. Yerli üretici öngörülebilir bir pazarla birlikte kapasitesini tam kullanarak ihracat için fırsat yaratabilir ancak bunun için de teşvik edilmeye ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyor" diye konuştu. Gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılacak mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerinin sektörde memnuniyetle karşılandığını aktaran Aygün, "Bu, güneş enerjisi sektörüne hareketlenme getirdi. Bizim bundan sonrası için de önerimiz, kamunun her yıl minimum 1 gigavatlık bir kapasiteyi sürekli yaratması yönünde. Bu sektörün önünü yalnızca Türkiye'de değil dünya ölçeğinde de açacaktır" dedi. Aygün, Türkiye pazarının lisanslı, lisanssız ve öz tüketim modelinde güneş enerjisi kurulumunda 2020'de yaklaşık 700 megavat seviyesinde bir büyüme yakalayacağını öngördüklerini belirtti. Bu miktarın Türkiye için yeterli olmadığının altını çizen Aygün, şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi Türk yatırımcısı dünyanın her yerinde proje yapma ve bitirme konusunda son derece başarılı. Türkiye'de yeterli kapasite olmaması durumunda yatırımcının yurt dışı yönelimi artarak devam edecek."