İhracatçılar tek tıkla destek alacak

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat destek başvurularını 1 Ocak 2020'den itibaren yeni geliştirdikleri Destek Yönetim Sistemi üzerinden alacaklarını, bu sistemle ihracatçıların bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve maliyetin önüne geçecek önemli bir adımı attıklarını söyledi. Pekcan, "İhracatçılarımız, başvurularında, destek türü ne olursa olsun aynı evrakı ilgili birimlere defalarca sunmak zorunda kalmayacak. Bilgi ve belgeler sisteme bir kereye mahsus tanıtılacak ve başvurular sisteme eklenen destek modüllerine yönlendirilecek" ifadelerini kullandı.