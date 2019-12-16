Makine sektörü yılı 18 milyar dolar ihracatla kapatacak

Avrupa imalat sanayiinin neredeyse durma noktasına geldiği bir dönemde, Türk makine sektörüne olan talebin sürmesini önemli bir başarı olarak gördüklerini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Avrupa'da fabrika siparişleri düşmeye devam etse de makine ihracatımız hızla devam ediyor" dedi.

Sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 düşen, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya yaşadığı durgunluğa rağmen en fazla Türk makinesi satın alan ülke oldu. Almanya'ya her ay ortalama 200 milyon dolar makine ihraç etmeyi sürdüren Türk makine sanayii en fazla artışı ise ABD, Fransa ve Rusya'da gerçekleştirdi. Özellikle Rusya'ya yapılan makine ihracatında bu yıl yüzde 20'nin üzerinde yaşanan artışın dikkat çekici olduğunu belirten Karavelioğlu şunları söyledi:

"En fazla yatırım harcaması yapan ülkelerin sadece imalat hacimleri değil, makine alımları içinde yabancı malların payı da azalıyor. Dünyanın en büyük ithalatçısı ABD, kendi ülkende üretilmiş makine al, kendi işçinin ürettiği makineyi kullan mottosuyla hareket ediyor. Biz bu konjonktüre rağmen ihracat artışı sağlıyoruz. Türkiye son yıllara kadar, her yıl ortalama 15 milyar dolar dış ticaret açığı veriyordu. Bunu 2019 yılında 4,4 milyar dolara kadar geri çekmemiz bir başarı olsa da tüm dünya yerli makineye yönelirken, ülkemizin bu alanda dış ticaret açığı vermesini sürdürülebilir bulmuyoruz."