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: ne kadar? İşte Halkbank, Akbank, Yapıkredi, Ziraat ihtiyaç - taşıt - !

Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizinde indirimine gitmiş ve oranı yüzde 12'ye çekmişti. Merkez'in bu kararının ardından vatandaşlar konut - taşıt - faiz oranlarını merak ederek konuyla ilgili en güncel bilgilere sahip olmak istedi. Geçtiğimiz aylarda özel bankaların da konutta faizi 0.99'a indirmesiyle sektör hareketlenmiş ve ev almak isteyen kişiler bankaların sunduğu fırsatları araştırmaya başlamıştı. Peki ne kadar? Hangi banka hangi oranı uyguluyor? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 10:44
Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Akbank, Yapıkredi, Ziraat ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!

Ekonomide yaşanan olumlu ivme kredi faiz oranlarına yansıyor. Özellikle kamu bankalarının ardından özel bankaların da konutta faizi 0.99'a çekmesiyle daha da merakla takip edilir hale geldi.
Kredi çekerek ev - otomobil sahibi olmak ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler en güncel kredi faiz oranları bilgisine ulaşmak istiyor. Peki bankalar müşterilerine hangi kampanyaları sunuyor?

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Yapıkredi, Vakıfbank, QNB Finansbank ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - ...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17
: 1.21
Konut kredisi: 0.99

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Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Halkbank, Akbank, Yapıkredi, Ziraat ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları!
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