Turizmde rekor kıran Antalya yılbaşına hazır

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BUGÜN NELER OLDU

başkenti olarak nitelendirilen ve bu yıl turist sayısıyla tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da yılbaşı heyecanı başladı. Deniz, kum ve güneşle ünlenen Antalya'nın 31 Aralık gecesi için rezervasyonları başladı. Dünyanın dört bir yanından misafir çeken kentteki 5 yıldızlı turistik tesislerde, yılbaşı süslemeleri yapılıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "İç pazar, Avrupa ve Rusya'daki taleplerde ciddi artış var. Yılbaşı hazırlığı yapan tesislerde doluluğun yüzde 100'lere ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.