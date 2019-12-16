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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () 52 personel alacak.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 16.12.2019 09:41

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Bakanlık, taşra teşkilatına 3 sürekli işçi alacak.

İşçilerden 2'sinin engelli, birinin de eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olması şartı aranacak.

İşe alım şartlarını içeren ilan, 16-20 Aralık tarihlerinde Türkiye İş Kurumu, mülga Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak.

Adaylar, bugünden itibaren Türkiye İş Kurumuna müracaat edebilecek.

TÜBİTAK da İdari Hizmetler Daire Başkanlığına 2 uzman yardımcısı alacak.

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 1 teknik ve destek personeli (mühendis), 3 Ar-Ge teknisyeni ve 29 usta alımı yapılacak.

Kurum, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde çalıştırmak için de 2 şoför, 4 memur, 9 teknisyen ve 2 koruma memuru alacak.

İdari Hizmetler Daire Başkanlığı ve SAGE için başvurular https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi için yapılacak müracaatlar da https://esube.iskur.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK personel alacak
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