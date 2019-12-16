Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yüzde 100 elektrikli SUV modelinin tanıtılmasına günler kala, otomobille ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yurt dışı bağlantılı bir Türk start-up firması ve TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen yeni teknoloji ile yerli otomobil "akıllı" olacak.

Günümüzde evlerdeki buzdolabı, ocak, alarm sistemleri, ısıtıcı ya da soğutucular akıllı telefonlarla kontrol edilebiliyor.

TOGG'un söz konusu yeni teknolojisi ise otomobili bağlantılı olmanın bir adım ötesine geçirip akıllı ev cihazları, akıllı şebeke ve diğer tüm internete bağlı cihazlarla entegre bir takım olarak çalıştırıyor.

Birçok alanda insanların hayatını kolaylaştıran çözümler sunuyor. Böylece otomobil, sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline geliyor.

TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunulması beklenen yeni teknoloji ile yerli otomobil, fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek. İleri teknoloji ürünü uygulamayla yerli otomobil adeta dört tekerlekli bir bilgisayara dönüşecek.

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