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6 milyar dolarlık helal ekonomi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 17.12.2019
6 milyar dolarlık helal ekonomi
Türkiye, mal ve hizmetin yanı sıra finans piyasasını da kapsayan helal ekonomide lider ülke oluyor. Mal ve hizmetlerin belgelendirilmesine yönelik 6 milyar dolarlık pazar için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, helal akreditasyon için 40 mevzuat hazırlandığını belirterek, kurum personelinin akreditasyon konusunda sıfırdan eğitime tabi tutulduğunu söyledi.
Bakan Pekcan, kurum için 7 milyon 400 bin lira harcama yapıldığını belirterek, "Personel harcamaları, yazılımı, bilgi işlemi, güvenliği, araç gereci de bu paranın içinde. Bu süreçte bir denetim havuzu oluşturuldu. Kasım'da da yeni binasına taşındı. Akreditasyon yapabilir duruma geldi" dedi. İlk başvuruyu yapan 217'ye yakın firmaya 500'e yakın helal uygunluk belgesi veren Türk Standartları Enstitüsü'nün talebinin kısa sürede sonuçlandırılması bekleniyor.
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6 milyar dolarlık helal ekonomi
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