‘Bu yıl 150 kilogram saman ithal ettik’

BUGÜN NELER OLDU

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, muhalefetin ithalat ile ilgili iftiralarına yanıt verdi. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın "Meralar boş dururken saman ithal ettiniz" sözlerine tepki gösteren Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin 25 milyon ton saman ürettiğini, 15 milyon tonunun hayvancılıkta kullanıldığını anlattı. Pakdemirli, "Bu sene 7 bin 370 ton saman ihraç etmişiz. Geçen yıl 9 bin ton ithal edilmiş. Adam ucuz bulmuş getirmiş. Adama gem mi vuracağız? Ne zamandan beri biz kapalı bir demir perde ülkesiyiz" diye konuştu. Pakdemirli, bu sene ithal edilen saman miktarının 150 kilogram olduğunu bildirerek, "Eğer kabul buyurursa çok değerli Kamil Hocam'ın bagajına yükleyeceğiz bu 150 kilogramı. Meclis'in çıkışında tekrar hatırlaması için" dedi.