Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Bütçe kasımda 7.8 milyar fazla verdi

Bütçe kasımda 7.8 milyar fazla verdi

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Bütçe kasımda 7.8 milyar fazla verdi
Merkezi yönetim bütçesinde, kasımda 7.8 milyar lira fazla verilirken, faiz dışı fazla 15.2 milyar TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, kasımda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarak 83.3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1.6 artışla 75.5 milyar lira oldu. Ocak-kasım döneminde bütçe gelirleri, yüzde 16.2 yükselerek 802.5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 20.1 artarak 895.4 milyar lira oldu. Bütçe açığı 92.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Kasımda faiz dışı fazla yüzde 3 artarak 15.2 milyara çıktı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bütçe kasımda 7.8 milyar fazla verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN