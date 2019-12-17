Bütçe kasımda 7.8 milyar fazla verdi

BUGÜN NELER OLDU

Merkezi yönetim bütçesinde, kasımda 7.8 milyar lira fazla verilirken, faiz dışı fazla 15.2 milyar TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, kasımda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarak 83.3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1.6 artışla 75.5 milyar lira oldu. Ocak-kasım döneminde bütçe gelirleri, yüzde 16.2 yükselerek 802.5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 20.1 artarak 895.4 milyar lira oldu. Bütçe açığı 92.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Kasımda faiz dışı fazla yüzde 3 artarak 15.2 milyara çıktı.