Doğa 1744 acentesi ile Türkiye’nin her yerinde

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DOĞA Sigorta olarak en önemli hedeflerinin kârlılığın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu belirten Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta'nın Antalya'da düzenlediği acenteler toplantısında konuştu. Kırmızı, "2020'de kârlılığımızı çok daha iyi noktalara getireceğiz. Şu an itibarıyla yaklaşık 1744 acentemiz var. Kurulduğumuzdan bu yana geçen 6 yılda acentelerimizle birlikte muazzam işler başardık" dedi. Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ise katılım sigortalarında üretim ve sektör paylarının 2019 Eylül ayı itibarıyla %11.4 olduğunu söyledi. Oto dışı branşlarda yıllar itibarıyla %241 oranında büyüme sağladıklarını aktaran Gölpınar, "Bu branşta 2016'da 65 milyon lira olan prim üretimimiz, 2019 yılı sonunda 223 milyon lira olarak gerçekleşecek" dedi.