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ile yarışıyor

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan şifa kaynağı ıhlamurun kilo fiyatı, gram altın fiyatına yaklaştı. 200 lirayı bulan ıhlamurun fiyatının havalar soğudukça artması bekleniyor.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 17.12.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 13:47
Ihlamur fiyatı altın fiyatı ile yarışıyor

Soğuk havaların başladığı ve mevsimsel salgınların oluştuğu sonbahar ve kış aylarında daha çok tüketilmeye başlanan , güzel kokusu ve aroması ile birçok kişi tarafından bu dönemlerde tercih ediliyor. A vitamini ve kalsiyum açısından zengin olan ıhlamur, gripten öksürüğe, stresten kalp sağlığını desteklemesine kadar birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Kış aylarında yüksek ağaçlardan toplaması zorlaşan ıhlamurun kilo fiyatı ise 200 lirayı buldu. Gram altın fiyatıyla yarışan ıhlamur, müşteriler tarafından 50'şer gramlık paketlerde alınmaya başlandı.

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Ihlamur fiyatı altın fiyatı ile yarışıyor
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