İyi hareketlerin meleği Nef olacak

BUGÜN NELER OLDU

Nef, 2020'ye iyilik hareketi başlatarak giriyor. Nef'in kurulduğundan bu yana dağıtılabilir kârının en az yüzde 52'ini toplumsal fayda için kullandığını, 2015'te Nef Vakfı kurulduktan sonra ise kârı tamamen vakfa aktarmaya başladıklarını anlatan şirketin sahibi Erden Timur, "Sosyal sorumluluğu, şirketimizin ana faaliyet alanı olarak konumlandırdık" dedi.Timur, başlattıkları iyilik hareketiyle umut veren, fark yaratan, ilham kaynağı olan birçok hikâyeyi TV kanalında ekranlara getireceklerini anlattı. Başlatılan iyilik hareketinin programla sınırlı kalmayacağına da dikkat çeken Timur, şöyle konuştu: "Yıllık 500 bin TL'lik hibe bütçemiz var. İyi hareketlerin melek yatırımcısı olacağız. Ekrana yansıtılacak projeler bize gelen başvurular arasından seçilecek. Seçerken bir duyguyu tetikleyecek, insanların zihnindeki engelleri azaltacak işleri tercih edeceğiz. Daha sonra bu projeleri başka STK platformlarıyla da bir araya getireceğiz."