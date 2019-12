Konya’ya vuslat akını

BUGÜN NELER OLDU

Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayata gözlerini yumduğu gece olan "Şebi Arus", bu yıl "Vefa Vakti" temasıyla herkesi bir olmaya çağırdı. Hz. Mevlana'nın "Gel" çağrısına on binlerce gönül dostu Konya'da buluştu. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün öncülüğünde, Şeb-i Arus törenleri kapsamında üç yıl önce başlatılan ve 'Türbe Önü Buluşmaları' adı altında düzenlenen etkinliklere, yerli ve yabancı misafirler ise oldukça ilgi gösterdi. Alanında uzman akademisyen, yazar, müzisyen, sanatçı ve musiki toplulukların konuk olduğu çadır sohbetlerinde, muhabbet ve meşkin yanı sıra çocuklara yönelik etkinliklerde düzenlendi. Mevlana meydanına kurulan sohbet çadırında misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunularak, Mevlana'yı ve Konya'yı tanıtıcı materyaller dağıtıldı. Hafta boyunca, açık olan çadır binlerce misafiri ağırladı.Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından üniversiteli gençlerin İngilizcelerini geliştirmesi amacıyla Vuslat Yıldönümü haftasında "Haydi Konuşalım" projesi de yürütüldü. Gençler, Şeb-i Arus için Konya'ya gelen yabancı turistlerle konuşarak yabancı dillerini geliştirdi. Yabancı turistlerle Konya ve Mevlana hakkında İngilizce diyalogda bulunan gençlerden, Cengiz Erol, arkadaşlarıyla İngilizcelerini geliştirmek için bir yıldan beri "Let's Talk" projesini yürüttüklerini belirtti. Erol, "Arkadaşlarımız İngilizce biliyor ama pratik eksikliği var. Proje ile amacımız öz güven kazanmak. Şeb-i Arus haftasında da şehrimize birçok turist geliyor. Arkadaşlarımız turistlere Mevlana ve Konya hakkında sorduğu sorularla hem pratik yapıyor hem de İngilizcelerini geliştirmiş oluyor" diye konuştu.İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sema ayininde turistler, sadece izlemekle kalmayıp, sema ile ilgili anlatımlarla da bir mana seyahati yaşadı. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu İrfan, Tasavvuf ve Meydan Meşkleri Bölümü postnişini Fatih Çıtlak'ın anlatımıyla gerçekleştirilen sema töreninde, semazenler ritüellerini gerçekleştirdi.Çıtlak, semazenlerin sema sırasında hangi ritüelleri hangi manayla yaptıkları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.Şeb-i Arus etkinliklerinde 10 gün boyunca gündüz ve gece icra edilen Sema ayini ise misafirlerin en çok ilgisini çeken bölümlerinden oldu. Görselliği ve estetiği ile izleyenleri etkileyen, Mevlevilikte "İlahi aşkla yanan gönlün yansıması" olarak tanımlanan semayı yöneten postnişinin her ritüeli ayrı bir anlam taşıyor. Mevlana'nın yaşadığı dönemden günümüze kadar Mevlevilerle özdeşleşen, içerdiği manasının yanı sıra görselliği ile de ilgi uyandıran zikrin icra edilmesini belli ritüellerle sağlayan postnişin, hareketiyle semazenleri yönlendiriyor. Sema ayininin icra edildiği "Semahane" denilen alanın şeklinden, semazenlerin üstüne oturdukları postlara, giydikleri kıyafetlerden hareketlerine kadar her ritüelin farklı anlamı bulunuyor. Postnişinin "posta oturan" anlamına geldiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl, Mevlevilerde postnişinlik makamının Hazreti Mevlana'yı temsil ettiğini dile belirterek "Postnişin, Mevlevi şeyhinin oturduğu en üst makamdır. Biz de postnişin olarak Hazreti Mevlana'yı temsilen o makamı doldurmaya gayret ediyoruz. Postnişinin oturduğu postun kırmızı olması da kamilliği temsil etmektedir. Mevlana, güneşin battığı bir akşam kızıllığında vefat ettiği için post bu rengi almıştır" dedi.Şeb-i Arus kapsamında sohbet çadırına katılan Semazenbaşı Ahmet Sami Küçük ise Sema'da maneviyat ve Mesnevi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.